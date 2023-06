Przed tenisistkami i tenisistami ZKS Palmiarnii Zielona Góra decydujące mecze barażowe, których stawką jest awans do wyższej klasy rozgrywek. Na “pierwszy ogień” pójdą panie, które walczą o awans do pierwszej ligi.

Zielonogórskie tenisistki w pierwszym spotkaniu w Drzonkowie zremisowały z MKS-em Czechowice-Dziedzice 5:5. Rewanż w hali przeciwnika 10 czerwca. Z kolei druga drużyna ZKS-u w rywalizacji mężczyzn powalczy przeciwko ekipie z Bielska Białej. Stawką jest miejsce w superlidze. Mecze odbędą się 15 i 18 czerwca. Jakie szanse mają nasze drużyny? Pytamy trenera Lucjana Błaszczyka.

Dziewczyny zremisowały pierwszy mecz 5:5. Ale mają dobre sety i sytuacja jest taka, że wszystko jest możliwe. Wygląda to dobrze. Jestem dobrej myśli. A panowie? Będzie to wyrównany mecz, forma dnia zdecyduje. Będziemy walczyć, by druga drużyna tez awansowała.