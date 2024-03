Bez niespodzianki w Szczecinie. Koszykarze Enei Stelmetu Zastalu Zielona Góra przegrali na wyjeździe z Kingiem 84:95.

Zielonogórzanie powalczyli, w pierwszej kwarcie nawet prowadzili 15:12. King nie forsował specjalnie tempa, i Zastal próbował to wykorzystać. Po pierwszej kwarcie 17:15 dla Kinga. W drugiej goście grali falami. Szczecinianie osiągnęli wprawdzie dwunastopunktową przewagę (31:19), ale Zastal odrobił część strat (36:34). Ostatnie fragmenty to jednak dominacja Kinga, który do przerwy prowadził 45:36.

Druga połowa to przewaga oscylująca w granicach 10-17 punktów. Zastal grał nieźle, ale brakowało błysku. Świetne zawody rozegrał Paweł Kikowski Kapitan Zastalu zdobył 26 punktów, w tym aż siedmiokrotnie trafił za trzy punkty. Po 30 minutach było 70:60. W ostatniej kwarcie mistrzowie Polski nie dali sobie jednak wydrzeć zwycięstwa, i ostatecznie pokonali zastalowców różnicą jedenastu “oczek”.

Warto dodać, że Zastal zagrał bez AJ Englisha. Amerykanin wyjechał do swojej ojczyzny z uwagi na problemy zdrowotne, Wcześniej nasz klub rozwiązał kontrakt z Jamesem Washingtonem.