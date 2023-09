37-letni rozgrywający Paweł Kikowski na kilka dni przed inauguracją rozgrywek w Orlen Basket Lidze wzmocni zespół Enei Zastalu BC Zielona Góra.

O tym transferze mówiło się od kilkunastu dni. Dziś sfinalizowano umowę i wiadomo, że koszykarz zagra już podczas piątkowego inauguracyjnego meczu Zastalu w Warszawie przeciwko Legii. Skąd pomysł na taki transfer? Pytamy właściciela klubu, Janusza Jasińskiego.

Pomysł, by mieć jeszcze jednego doświadczonego gracza istnieje od początku budowania składu. Mamy Groselle’a, który spina naszą młodzież. Szukaliśmy też weterana i Paweł jest na pewno jednym z najlepszych zawodników dostępnych na rynku i pasuje do naszej koncepcji. Do tego jest bardzo doświadczony, mądry i Polak. Ma jeszcze rzut za trzy, a tego nam brakuje.