Już dziś koszykarze Enei Stelmetu Zastalu mogą sobie zapewnić pozostanie w Orlen Basket Lidze. Wystarczy, że wygrają z Czarnymi Słupsk.

Jeśli nie, będą oczekiwać wieści z Dąbrowy Górniczej i porażki Sokoła Łańcut z miejscowym MKS-em. Sytuacja zastalowców po ostatniej wygranej w Warszawie z Dzikami wydaje się być komfortowa.

U nas Marcin Woroniecki, jeden z naszych koszykarzy jest świadomy wagi tego meczu.

Zdajemy sobie sprawę, że małymi krokami zbliżamy się do najważniejszego celu, jakim jest utrzymanie. Trzeba postawić „kropkę nad i”. Nieważne, czy utrzymanie okaże się w sobotę, czy w niedzielę po meczu Sokoła. Szykujemy się do tego meczu, jak do każdego innego. Chcielibyśmy udowodnić, że to przedostatnie miejsce nie jest to do końca odpowiednie.