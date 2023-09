Czas na najważniejsze mecze sezonu w pierwszej lidze żużlowej. Enea Falubaz Zielona Góra rozpoczyna batalię o awans do PGE Ekstraligi. Najpierw jednak trzeba pokonać w dwumeczu Arged Malesę Ostrów, bo to zespół z Wielkopolski będzie rywalem zielonogórzan w meczu półfinałowym.

Falubaz przed tym spotkaniem trenował w Lesznie. Skąd taki pomysł? I jakie są nastroje przed sobotnim spotkaniem? Pytamy dyrektora sportowego klubu Piotra Protasiewicza.

O mecz z Arged Malesą pytaliśmy również lidera Falubazu Przemysława Pawlickiego.

Na pewno to nie będzie łatwy mecz, wiemy o jaką stawkę będziemy walczyć. Jedziemy do mocnej drużyny, ale będziemy walczyć Na razie nie ma na co narzekać, wiadomo, że trzeba cały czas być czujnym i przede wszystkim by szybkość w motocyklach działała. Nie poddajemy się i pracujemy cały czas.