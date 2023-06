Czołowy szczypiornista I-ligowego PKM Zachód AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego – Tyberiusz Chałupka – zmienia barwy klubowe.

24-letni, mierzący 203 centymetry obrotowy od przyszłego sezonu będzie bronił barw drużyny MMTS Kwidzyn. To ósmy zespół superligi, który kusił Chalupkę już od dłuższego czasu. Przyznaje to zresztą sam zawodnik.

Szczerze mówiąc, do rozmów z trenerem Jaszką z Kwidzyna dochodziło już dwa lata temu. Trener się przypominał, namawiał mnie. Pierwszy raz, gdy dostałem propozycję, to nie byłem wtedy za bardzo gotowy mentalnie i fizycznie na taki przeskok. Byłem po dłuższej przerwie do grania. Potrzebowałem czasu, by do tego dojrzeć. Jakiś czas temu powiedziałem sobie, że pójdę w tym kierunku i zobaczymy, jak to się dalej potoczy.