Jak wygląda powrót do aktywności sportowej w dobie koronawirusa, gdy stopniowo luzowane są kolejne obostrzenia sanitarne? Jak radzą sobie w treningach ci, których sport z reguły jest kontaktowy, a którzy muszą przestrzegać dystansu społecznego?

Takich dyscyplin nie brakuje, a jedną z nich są sporty walki. Akademia Sportów Walki Knockout Zielona Góra jest w treningu drugi tydzień. Podopieczni Tomasza Paska trenują w grupach.

Forma doskonała, zawodnicy bardzo się cieszą, że mogą się wspólnie spotkać, pogadać, przebywać ze sobą. Jak sobie radzimy? Staramy się trzymać litery prawa, obostrzenia związane z higieną utrzymujemy i utrzymujemy też odpowiedni dystans między sobą, choć to jest bardzo trudne. Skoro musimy, no to to robimy.