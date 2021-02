Krzysztof Sulima nowym koszykarzem Enei Zastalu BC Zielona Góra. 31-letni zawodnik wcześniej grał w Anwilu Włocławek. Mierzy 202 centymetry, gra na pozycji silnego skrzydłowego lub centra.

Co go skłoniło do zmiany barw klubowych?

Przede wszystkim pojawiła się propozycja z Zielonej Góry. Trzeba było dograć szczegóły z Anwilem. Trener Frasunkiewicz dał mi zielone światło na transfer, bo nie widzi mnie w przyszłym roku. Chciałem popracować z trenerem wyższym od siebie. Mam nadzieję, że te trzy-cztery miesiące mogą mi jeszcze coś dać.

Jakie cele stawia sobie nowy koszykarz Zastalu?

Mam nadzieję, że będziemy walczyć o najwyższe cele czyli mistrzostwo Polski. Marzyła mi się gra z Łukaszem Koszarkiem. Gra zespołowa jest bardzo ważna. Zielona Góra gra taka grę. Odnajdę się w takiej koszykówce.

Sulima nie ukrywa, ze bardzo cieszy go współpraca z trenerem Żanem Tabakiem.

Tutaj trener miał bardzo duży wpływ, bo chciałem grać i potrenować razem z nim.

Sulima dziś przyjeżdża do Zielonej Góry. Jutro ma odbyć z drużyną zielonogórską pierwszy trening.