Enea Zastal BC szykuje się do dzisiejszego meczu ze Śląskiem Wrocław. Zielonogórscy koszykarze mają bardzo trudne zadanie.

Jeśli myślą jeszcze o awansie do play-offów (na razie zajmują dziewiąte miejsce) muszą wygrać dwa mecze: dzisiejszy ze Śląskiem i środowy z Legią w Warszawie a i tak nie musi to dać awansu do ósemki. Do tego Zastal zagra prawdopodobnie bez dwóch narzekających na urazy zawodników: Przemysława Żołnierewicza i Sebastiana Kowalczyka. O opinię poprosiliśmy Kosmę Zatorskiego, dziennikarza portalu polskikosz.pl

Kontuzja Przemysława Żołnierewicza, wyjazd do Łańcuta i niespodziewana porażka z Sokołem i Zastal jest pod ścianą. Teraz dwa trudne mecze, choć Śląsk gra w kratkę, ale Legia rewelacyjnie. Najtrudniejszy z możliwych scenariuszy trafił na Zastal. Według ekspertów Zastal ma największe szanse na zakończenie sezonu na miejscu dziewiątym.

Zastal musi liczyć na potknięcie najgroźniejszych rywali w rywalizacji o ósemkę: Anwilu Włocławek i Czarnych Słupski. – Porażki Anwilu raczej bym się nie spodziewał – dodaje Zatorski.

Nie liczyłbym na to, że Włocławek się potknie. Za to Czarni jak najbardziej. Słupszczanie jadą do Gliwic. Tam grała Legia i wygrała, ale dopiero po czterech dogrywkach. Później z GTK przegrał wicelider tabeli King Szczecin. Skoro przegrał King, to może przegrać znacznie słabsza drużyna Czarnych, która nie gra ciekawej koszykówki i przepycha mecze. Poza tym Gliwice mają o co grać, bo jeszcze nie jest przesądzone ich pozostanie w Energa Basket Lidze. Muszą grać o wygraną.

Mecz Zastalu ze Śląskiem dziś o 17.30.