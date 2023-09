Nie tylko koszykarze Enei Zastalu BC Zielona Góra rozegrają dziś swój pierwszy mecz przed własną publicznością. Inauguracyjne spotkanie czeka także koszykarzy Q8Oils SKM-u Zastalu Zielona Góra.

Nasz drugoligowiec zmierzy się z TKM-em Włocławek. W zespole sporo zmian. – Nastroje są jednak bokowe – usłyszeliśmy od generalnego menedżera SKM-u Roberta Morkowskiego.

Nastroje bojowe, sezon zapowiada się ciężko, ale my kontynuujemy nasz projekt młodzieżowy. Mamy drużynę młodą, opartą w głównej mierze na roczniku 2006. To są bardzo młodzi chłopcy, przed nimi duże wyzwanie. Będą wsparci Sirijatowiczem i Olejnikiem, do tego nowy trener Piotr Bakun. To wszystko robimy się z myślą o tych młodych chłopcach.