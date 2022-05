Niezwykle emocjonujące widowisko obejrzeli kibice piłki ręcznej w Zielonej Górze. W meczu I ligi piłkarze ręczni PKM Zachód AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego przegrał z liderem rozgrywek SPR-em Bór Oborniki Śląskie 33:35.

Zielonogórzanie słabo weszli w mecz i po 7 minutach przegrywali już 1:6. Miejscowi szybko odrobili część strat. Do końca pierwszej połowy akademicy toczyli zacięty bój z przyjezdnymi. Po pierwszej połowie było 15:q7. W drugiej części obraz gry się nie zmienił.. Zielonogórzanie przez cały czas gonili rywala, kilkukrotnie zmniejszając straty do zaledwie jednej bramki. Ani razu gospodarzom nie udało się jednak doprowadzić do remisu. Ostatecznie SPR Bór triumfował 35:33. Zwycięstwo zapewniło gościom awans do wyższej klasy rozgrywek.

Czego zabrakło? Pytaliśmy jednego z zawodników Jakuba Jaszczuka:

Skuteczności, choćby z mojej strony dwie sytuacje rzucone, byłby remis. Mecz fajny, przyjechał lider, bardzo dobry zespół,. Był to mecz na fajnym poziomie, może trochę szczęścia zabrakło, ale to takie sytuacje się zdarzają i trzeba to wziąć “na klatę”.

Zdaniem innego z zielonogórskich szczypiornistów – Szymona Gołębiowskiego – zwycięstwo było w zasięgu AZS-u.

Mieliśmy swoje szanse, cały mecz goniliśmy., przespaliśmy początek meczu. Niewykorzystane sytuacje się mszczą. Niektóre decyzje sędziów też były mocno kontrowersyjne Zostawiliśmy kawal zdrowia, punkty były w zasięgu.

O komentarz poprosiliśmy także trenera zielonogórzan Ireneusza Łuczaka:

W tych momentach, gdy byliśmy bardzo blisko, na przeszkodzie stanął bramkarz. To zaważyło. mieliśmy wiele sytuacji stu procentowych i ich nie wykorzystywaliśmy. Chłopcy zostawili kawał zdrowia, ale zabrakło szczęścia. To jest lider, grał na wysokim poziomie, była uczta dla kibiców, pokazaliśmy, że potrafimy walczyć z najlepszymi.

Dodajmy, że po meczu odbyła się konferencja prasowa, podczas której trener Ireneusz Łuczak i jeden z czołowych zawodników – Alan Młynkowiak – podpisali kontrakty z AZS-em już na przyszły sezon.