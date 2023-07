W najbliższą niedzielę trzecia, ostatnia runda rywalizacji o Canal Plus ONLINE indywidualne mistrzostwo Polski. W Krośnie wręczone zostaną medale. Blisko złota jest Bartosz Zmarzlik.

Na Podkarpaciu zobaczymy dwóch żużlowców Enei Falubazu: Krzysztofa Buczkowskiego i startującego z dziką kartą Przemysława Pawlickiego. My rozmawialiśmy przed zawodami z Buczkowskim, którego pytaliśmy o specyficzny, długi tor w Krośnie.

Nie mam swojego ulubionego toru, to nie jest kwestia tego, czy lubię lub nie. Do każdego trzeba się dopasować. Tor w Krośnie jest specyficzny, bo jest bardzo długi, więc potrzebne są szybkie motocykle, by można było cokolwiek zrobić.