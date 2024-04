To był prawdziwy piłkarski dreszczowiec ze szczęśliwym zakończeniem. Piłkarze Lechii Zielona Góra wygrali z Cariną Gubin 3:2 i awansowali do ćwierćfinału Pucharu Polski na szczeblu wojewódzkim.

Lechia miała sporo szczęścia, ale trzeba też pochwalić nasz zespól za grę do końca. Zielonogórzanie przegrywali 1:2, a do wyrównania doprowadzili w doliczonym czasie gry. Przy stanie 2:2 rozegrano dogrywkę. Gdy obie drużyny szykowały się już do serii rzutów karnych, w jednej z ostatnich akcji piłkę ręką zagrał jeden z piłkarzy Cariny i Mateusz Surożyński pewnie wykorzystał “jedenastkę” dając awans Lechii.

Nasza ekipa do przerwy przegrywała 0:1. Lechia szybko, po przerwie wyrównała za sprawą Rafała Figiela, ale goście szybko zdobyli drugiego gola. W doliczonym czasie gry wyrównał Embalo.

