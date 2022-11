Jutrzejszym meczem z Wartą w Gorzowie zakończy pierwszą część sezonu Lechia. Zielonogórzanie w III lidze plasują się na czwartym miejscu, tracąc trzy punkty do wicelidera. Rywal jest trzynasty i co ciekawe jesienią, jeśli wygrywał, to tylko na boiskach przeciwników.

O jutrzejszym meczu i udanej rundzie rozmawialiśmy dziś w programie Piłkarska Zielona Góra. Gościem był prezes Lechii Maciej Murawski.

W programie nie zabrakło też wątku Fortuna Pucharu Polski. Wspaniała przygoda Lechii w tych rozgrywkach trwa. W marcu zielonogórzanie zagrają w ćwierćfinale. Rywala jeszcze nie znają, bo ten będzie losowany dopiero po mundialu, ale w klubie zastanawiają się nad tym, czy kolejny mecz będzie mógł być imprezą o charakterze masowym, by na stadionie mogło zasiąść więcej niż 999 kibiców.

W programie też pytania m.in. o awans do II ligi, jak również o rozpoczynające się w niedzielę mistrzostwa świata w Katarze. Audycja do zobaczenia na wZielonej.pl.