Jubileuszowy, dziesiąty Falubaz Cup 2020 przeszedł do historii. W Drzonkowie swoje turnieje rozegrali najmłodsi członkowie Akademii Piłkarskiej Falubaz – rocznik 2014 i 2015, a nawet jeszcze młodsi!

– Bardzo mi się podobało, a najfajniejsze były mecze i to, że poznałam nowych kolegów i koleżanki – mówiła po turnieju rocznika 2014 Zosia Trzewiczek z lokalizacji Krosno Odrzańskie. Dumna z medalu i klubowego szalika na szyi dziewczynka zdradziła, że jej ulubionym piłkarzem jest Robert Lewandowski.

Staś Graczyk trenujący w Zielonej Górze podziwia z kolei Messiego. – Cieszę się z nagród – szalika i medalu. Jeszcze takiego nie mam – mówił chłopiec.

– A dla mnie to już drugi Falubaz Cup. Teraz było jeszcze fajniej. Bardzo lubię Akademię. Mój ulubiony piłkarz to Ronaldo – usłyszeliśmy z kolei od Przemysława Jakubów z Nowej Soli.

Drugi dzień z tegoroczną – jubileuszową, bo 10. edycją Falubaz Cup, zaczął się właśnie od turnieju sześciolatków. Po nich na halę tenisową Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie przyjechali jeszcze młodsi członkowie Akademii Piłkarskiej Falubaz – rocznik 2015, a nawet urodzeni później. Najmłodszy uczestnik turnieju miał 3,5 roku! Oni również po wszystkim wrócili do swoich domów zadowoleni i z pamiątkowymi medalami oraz szalikami w barwach APF.

– Szczególnie w kontekście tych najmłodszych członków naszej Akademii widać, że treningi u nas to dla dziecka szeroka perspektywa rozwoju i przygotowania do uprawiania sportu w ogóle, bo nie tylko do piłki nożnej, ale i innych dyscyplin – podkreśla Alicja Szczurek, trenerka i koordynatorka lokalizacji Sulechów.

FC 2020 z powodu obostrzeń epidemicznych miał w tym roku okrojoną formułę i po tym jak pięć roczników zagrało tydzień wcześniej na dwóch halach w Nowej Soli, teraz występy najmłodszych zakończyły tę rywalizację.

– Cieszę się, że mimo wszystko mogliśmy przeprowadzić jubileuszową edycję i dzięki trenerom oraz rodzicom udało się nam to, co najważniejsze. Było mniej hucznie, ale każde z dzieci otrzymało nagrody, a podczas całego turnieju z ich twarzy nie schodziły uśmiechy – podkreśla Damian Stopa, prezes APF.

– Nasz wewnętrzny turniej gromadzi trenujących we wszystkich lokalizacjach. Dzieci mogą się sprawdzić na tle kolegów i koleżanek, a trenerzy mogą zobaczyć, gdzie ich praca przyniosła najlepsze efekty, a gdzie trzeba położyć większy nacisk – dodaje D. Stopa.

Patronami FC2020 byli: Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak, Marszałek Województwa Elżbieta Anna Polak, Prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki, Prezydent Nowej Soli Jacek Milewski, Lubuski Związek Piłki Nożnej na czele z jego prezesem Robertem Skowronem. Partnerami firmy: Falubaz Polska i Toyota Zielona Góra oraz WOSiR Drzonków, natomiast sponsorem PGNiG.

Patronatem medialnym FC2020 objęli: TVP3 Gorzów Wlkp., Radio Eska, wZielonej.pl, Tygodnik Krąg i Tygodnik Regionalna.