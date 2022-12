– Zmieniło się postrzeganie naszego zespołu, także w lidze – mówił w programie Piłkarska Zielona Góra Andrzej Sawicki. Z trenerem Lechii podsumowaliśmy dziś ostatnie, świetne półrocze Lechii.

Zielonogórzanie są na piątym miejscu w III lidze, mając rozegrane jedno spotkanie mniej i 10 punktów straty do lidera. O Lechii zrobiło się jednak głośno za sprawą Fortuna Pucharu Polski, gdzie zielonogórzanie zameldowali się w ćwierćfinale rozgrywek.

Kilka klubów ze Śląska zaczęło nas szanować i to się zmieniło, ponieważ tak nigdy nie było. Ciężko wejść na górkę, ale jeszcze ciężej się utrzymać. Trzeba to potwierdzać w każdym meczu. Nastawienie przeciwnika jest już na zupełnie innym poziomie.

Lechia teraz jest w okresie roztrenowania, do zajęć wróci 9 stycznia. Szczyt formy musi być na przełomie lutego i marca, czyli przed startem rozgrywek. Wtedy to właśnie zielonogórzanie podejmą Legię Warszawa. Sawicki podkreśla, że liczy na mecz przy jak największej liczbie kibiców.

Nie chciałbym, żeby to święto było zepsute. Tysiąc osób przy Legii Warszawa byłoby groteskowe. Myślę, że wszyscy są zainteresowani, żeby zrobić święto piłki. Zainteresowanie jest ogromne. Uważam, że z tego meczu będzie można robić kalendarze i prospekty. I tak jak z Francją Polacy powinni cieszyć się grą, bo nie mają nic do stracenia, tak i my z Legią Warszawa powinniśmy tak podejść do tego meczu. Grupa jest scalona, wytworzyła się naprawdę świetna ekipa.