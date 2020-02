Zobacz info

Czego dowiesz się na naszych warsztatach❓ Podzielimy się z Tobą naszą wiedzą i doświadczeniem, omówimy m.in.: 👉 po co w ogóle pisze się CV; 👉 jak powinno wyglądać prawidłowe CV i co powinno zawierać – część praktyczna; 👉 jakich informacji unikać w CV; 👉 czy zamieszczenie zdjęcia w CV jest konieczne; 👉 rolę listu motywacyjnego i zastanowimy się, czy i kiedy jest on koniecznością; ✅ Kiedy się spotkamy❓ Czwartek, 27 lutego o godzinie 13:00. ✅ Gdzie❓ Zapraszamy do siedziby naszego biura w Zielonej ...