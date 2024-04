Dotychczas piłka ręczna w AZS-ie Uniwersytetu Zielonogórskiego była kojarzona przede wszystkim z męską sekcją. Od tego sezonu rywalizowały też kobiety. SMS AZS UZ zajął trzecie miejsce w II lidze pań. Akademiczki wygrały sześć meczów, przegrały cztery.

Sezon oceniał w programie Szatnia Akademików trener zielonogórzanek Paweł Petela.

Sezon ostatecznie odbieramy jako udany. Na początku było dużo niewiadomych, nie wiedzieliśmy, w jakim składzie wystąpimy, co nas czeka, jakie drużyny będą naszymi przeciwnikami. Było dużo niewiadomych, ale jak popatrzymy wstecz, to uważam, że był to naprawdę dobry sezon.

Zespół był mieszanką rutyny z młodością. Petela dodaje, że projekt ma być kontynuowany.

Dalej na poziomie drugoligowym. Czy zostanie skład ten sam, to jeszcze nie wiemy. Na pewno zostaniemy z licealistkami, myślimy o naborze dziewczyn, które chciałyby przyjść na studia. Szkoła Mistrzostwa Sportowego to jest bardzo ważny temat dla nas. Zachęcamy do uczestnictwa w naborze dziewczyn, które chciałyby pograć w piłkę ręczą, a jednocześnie zapraszamy do nas dziewczyny z przeszłością, zawodniczą.