Do sześciu razy sztuka! PKM Zachód AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego wreszcie wygrał w drugiej rundzie pierwszoligowych zmagań! Akademicy pokonali Olimp Grodków 31:28.

Zielonogórzanie traktowali ten mecz jak spotkanie za “6 punktów” i to było widać od pierwszych minut. Początek dla AZS-u, ale już po chwili gra się wyrównała. Do ok. 20 minuty było granie bramka za bramkę i wynik oscylujący wokół remisu. Ostatnie 10 minut należało już jednak do akademików, którzy na przerwę schodzili prowadząc 18:13.

W drugiej połowie też to AZS był zespołem lepszym. Podopieczni Ireneusza Łuczaka prowadzili nawet różnicą 6 bramek. Skończyło się trzybramkowym zwycięstwem. – Bardzo duża ulga. Cieszę się, że wreszcie są te punkty, a z sąsiadem w tabeli to był nawet mecz “o 6 punktów”. Święta na pewno będą smakować inaczej – skomentował trener Ireneusz Łuczak.

Kolejny mecz zielonogórzanie rozegrają dopiero 17 kwietnia na wyjeździe z Ostrovią Ostrów Wlkp.