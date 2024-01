Szóstą wygraną w lubuskiej III lidze siatkarek odniosła Grupa Polcontrol AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego. Akademiczki w sobotę nie dały szans we własnej hali USA Beach Volley Lubsko, wygrywając 3:0.

Najbardziej wyrównana była pierwsza partia spotkania. Przyjezdne były blisko mniej więcej do połowy partii, ale końcówka wyraźnie dla akademiczek, które wygrały 25:19. Drugi set znów zaczął się dobrze dla lubszczanek, zespół Jarosława Rygiera nawet przez chwilę prowadził, ale później znów dominowały zielonogórzanki, wygrywając drugą partię do 16. Trzeci set już bez historii, od początku do końca pod dyktando drużyny Jakuba Czarneckiego.

Kolejny mecz akademiczki rozegrają w piątek, 26 stycznia, w Nowej Soli z Aresem.

Zobaczcie materiał wideo z sobotniego spotkania.