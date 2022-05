Brytyjski DJ i producent Sigala powraca dziś z nowym hitem „Stay the Night”, ucieleśnieniem lata z przewiewnymi, zaraźliwymi bitami, oszałamiającym wokalem i dziką energią. To czysta popowa perfekcja – coś, co udaje mu się osiągnąć bez wysiłku z każdym wydaniem.

Sigala jest królem radosnych letnich ścieżek dźwiękowych błękitnego nieba, a „Stay the Night” pozostaje wierny swojej formie. Pełne energii wokale Talii Mar są idealnie dobrane i tworzą naprawdę wyjątkowy popowy moment, który stanie się ścieżką dźwiękową zachodów i wschodów słońca, festiwali, imprez domowych i parkietów tanecznych na całym świecie. „Wspaniale było pracować z Sigalą nad tą piosenką, świetnie bawiliśmy się razem w studio i jestem bardzo podekscytowana!”, dodaje Talia.