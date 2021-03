Shanguy, znany z takich megahitów, jak chociażby „La louze”, czy „King Of The Jungle” przedstawia nowy singiel “Kalima Minou”! Kolektyw cieszący się niezwykłą popularnością w naszym kraju, może poszczycić się już 70 milionami wyświetleń na Youtube, 42 milionami streamów na Spotify, czy 7 milionami na Shazamie. Ich ostatni singiel- „Désolée (Paris/Paname)” pokrył się w Polsce podwójną platyną i coś czujemy, że kolejny sukces wisi w powietrzu!

“Kalima Minou” to utwór, który powstał we współpracy z DJ i producentem Mark’iem Neve. Nowy singiel brzmi niezwykle świeżo, ale usłyszeć w nim można także jednocześnie inspirację francuską muzyką taneczną późnych lat 80-tych i wczesnych 90-tych. To romantyczny nastrój, połączony z nowoczesnym brzmieniem, który pozostaje w głowach od pierwszego przesłuchania!