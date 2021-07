Po świetnie przyjętym „Get Out My Head” (#5 Airplay w Polsce i 125 mln streamów na całym świecie), irlandzki DJ i producent prezentuje nowy singiel „Always On My Mind”.

Shane Codd, który w debiutanckim „Get Out My Head” zachwycił wszystkich połączeniem autorskiego sznytu z hołdem dla hitów lat 90. i pierwszej połowy lat zerowych, w swoim drugim singlu potwierdza, że ma talent do niezwykle wpadających w ucho kawałków. „Get Out My Head” nie tylko dotarło do 5. miejsca Airplay głównego w Polsce, ale także okupowało szczyty list przebojów w całej Europie. W UK utwór uplasował się w pierwszej dziesiątce, a to m.in. dzięki wsparciu takich tastemakerów jak Coco Cole i Mistajam z Capital FM, Charlie Tee z KISS FM czy Scott Mills z BBC Radio 1.

„Always On My Mind” ma wszystko, by powtórzyć sukces swojego poprzednika. Dance-popowy kawałek z miejsca wpada w ucho. Dzięki tej piosence Shane Codd z pewnością umocni swoją pozycję wśród najbardziej obiecujących młodych brytyjskich artystów dance.