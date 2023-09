Uznany DJ i producent Purple Disco Machine powraca! Tym razem dołączają do niego Nothing But Thieves i Duke Dumont w nowym singlu „Something On My Mind”. Ta dynamiczna współpraca dokumentuje zmianę w charakterystycznym stylu Purple Disco Machine, która nie mogłaby mieć miejsca bez Nothing But Thieves. Wyjątkową mieszankę gatunków dodatkowo podkręcają Dom Craik i zajmujący czołowe miejsca na listach przebojów producent Duke Dumont, który zaprzyjaźnił się z Purple Disco Machine podczas wspólnych koncertów.