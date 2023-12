25-letni artysta pop/R&B wydaje długo oczekiwany singiel „Lil Boo Thang”! Jak mówi Paul Russell: „«Lil Boo Thang» przede wszystkim ma być dobrą zabawą. Kiedy napisałem ją w pewne czwartkowe popołudnie, byłem mocno zestresowany, więc po prostu włączyłem muzykę, która mnie uszczęśliwia, i wyobraziłem sobie, że coś świętuję. Myślę, że to, co czyni tę piosenkę wyjątkową, to fakt, że tak wielu z nas jest gotowych po prostu zapomnieć o tym, co dzieje się wokół nas i cieszyć się dobrymi rzeczami w życiu – nie tylko wspominając dobre czasy w przeszłości, ale tworząc nowe, w teraźniejszości”.