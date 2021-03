“Rise”, nowy utwór Lost Frequencies, łączy rozpoznawalne brzmienie producenta, dzięki nasyconym echem dźwiękom gitary oraz pełnemu emocji wokalowi, nawiązując jednocześnie do światowej sytuacji w słowach „It’s been a hard year”. Refren refrenu, eksplodujący wraz ze słowami „Gonna make my way right through the clouds / I rise”, to dodający nadziei wyraz triumfu, który idealnie otwiera nowy etap w karierze Lost Frequencies.

Lost Frequencies jest producentem i DJ-em, który występował na licznych renomowanych festiwalach, między innymi podczas Tomorrowland i czy EXIT Festival. Jest najcześciej bookowanym artystą w 2019 roku, bijąc pod tym względem między innymi zespół The 1975.