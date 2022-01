„Ballada do płakania w aucie”, to pierwszy utwór duetu Linia Nocna, który jako krótki fragment, stał się najpierw bardzo popularny w serwisie TikTok. W związku z dobrym odbiorem zespół nagrał pełną wersję piosenki, która od 7 stycznia jest już dostępna we wszystkich serwisach streamingowych i wraz z teledyskiem na Youtube.

Linia Nocna nowy 2022 rok rozpoczyna pięknym utworem „Ballada do płakania w aucie”. Zespół umieścił w zeszłym roku kilkunastosekundowy fragment tej piosenki w swoich social mediach. Mimi i Mikołaj napisali wówczas „jeśli ten post dobrze pójdzie, to wydajemy ten utwór”. Ponieważ fragment ten zyskał od razu duże grono fanów, kilkaset tysięcy wyświetleń i nie mniej udostępnień, jak obiecali-tak zrobili; piosenka pojawiła się w pełnej wersji w serwisach streamingowych i razem z klipem na platformie YouTube.