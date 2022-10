„Film” to kolejna zapowiedź drugiego krążka zespołu KARAŚ/ROGUCKI. Do tej pory fani mieli okazję zapoznać się z utworami „Jutro Spróbujemy Jeszcze Raz”, „Bezpieczny Lot” i „Zapasowy Tlen”. Nowy album ukaże się we wrześniu tego roku.

Piosenka „Film” to krótka medytacja nad sensem życia, przystanek w pogoni za kolejnym dniem. Sugestia, by spróbować się zatrzymać i cieszyć tym, co jest teraz, zamiast czekać na to, co przyniesie jutro, skoro „jutro” może w ogóle nie nastąpić. – wyjaśnia Piotr Rogucki.

Do utworu powstał wyjątkowy teledysk w reżyserii Sebastiana Juszczyka.