Multiplatynowy producent Jonas Blue i popularny amerykański zespół Why Don’t We rozpoczynają Nowy Rok wspólnym singlem „Don’t Wake Me Up”, który wkrótce niewątpliwie stanie się popowym hitem.

„Don’t Wake Me Up” to pierwsza odsłona kooperacyjnego projektu Jonasa Blue zatytułowanego „Together”. W ramach przedsięwzięcia producent przez cały rok publikować będzie kolejne utwory zrealizowane we współpracy z utalentowanymi twórcami. Tematami przewodnimi są wspólnota, jedność i pozytywne przesłanie, tak potrzebne w obecnych czasach, a zarazem charakterystyczne dla muzyki Jonasa.

– Chciałem współpracować z Why Don’t We, odkąd zaczepili mnie na Twitterze w 2019 roku – mówi Jonas. – Ci goście mają niesamowite głosy, które z miejsca podbiły moje serce. Wiedziałem, że kiedyś coś razem stworzymy. Oni wiedzą, jak nadać głębi tekstom. Jeśli zrobić analizę, chodzi o odnalezienie prawdziwej miłości w swych marzeniach.