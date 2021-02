W 2021 niektórzy z nas niemal nie pamiętają już, jakie to uczucie – impreza w klubie. Z odsieczą przychodzą Jonas Blue i AWA, dzięki którym nawet w domu będzie można poczuć się jak podczas tańca do house’owego bangeru na parkiecie. Posłuchaj singla „Something Stupid”, który już wkrótce będzie obowiązkową pozycją Twojej każdej imprezowej playlisty.

Jonas Blue i AWA stworzyli kawałek wypełniony energią danceflooru i euforią. W „Something Stupid” słyszymy sample z kultowego kawałka „Show Me Love” Robin S. Wyobrażamy sobie, jak świetnie wybrzmiałby na scenie festiwalowej. Mamy nadzieję, że wkrótce wszyscy ponownie będziemy mogli tego doświadczyć.

Tekst, który wyśpiewuje AWA, opowiada o lekkim niepokoju i wielkiej ekscytacji, jakie towarzyszą wczesnym etapom zakochania. To uczucie, gdy wszystko jest wspaniale poza naszą kontrolą, a my próbujemy się pilnować, by nie powiedzieć czegoś głupiego.