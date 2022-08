Na „LEGEND” muzyk po raz pierwszy oficjalnie wykorzystał znaczenie swojego nazwiska w całej znakomitej karierze. — Do tej pory nigdy nie używałem mojego nazwiska jako tytułu albumu – mówi artysta. — Musiałem na to zapracować, aby sprostać temu moją muzyką. Jestem dumny z tego, kim jestem, jestem pewny tego, co stworzyłem, i zamierzam to ogłosić światu.