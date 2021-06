Jessie J w najnowszym singlu „I Want Love” śpiewa o tym, jak ważne jest, byśmy kochali samych siebie. Utwór napisany wspólnie z Ryanem Tedderem z OneRepublic zapowiada nową płytę artystki.

Jessie J powraca w wielkim stylu! „I Want Love” to pierwszy po dłuższej przerwie premierowy materiał od artystki, która w tym roku świętuje dziesięciolecie wydania debiutanckiego albumu „Who You Are”. Nad nowym singlem pracowała z trzykrotnym laureatem Grammy, Ryanem Tedderem, który nie tylko odnosi światowe sukcesy z zespołem OneRepublic, ale też od lat komponuje hity dla największych gwiazd muzyki – chociażby dla Beyonce czy Adele.