Posłuchaj „Puls miast” – premierowy singiel IGO, inspirowany jego rodzinnym miastem i jego energetycznym, nocnym obliczem.

Każde miasto ma swój własny puls. Tworzy ścieżkę dźwiękową, która nadaje rytm życiu jego mieszkańców. Jak go dostrzec? To proste. Wystarczy się zatrzymać, wsłuchać, dać się ponieść. O tym właśnie jest „Puls miast” – premierowy singiel IGO, inspirowany rodzinnym Krakowem i jego energetycznym, nocnym obliczem.

Każde miasto tworzą ludzie i to od nich pochodzi napędzająca do działania energia. Utwór opowiada historię spotkania dwóch osób otwartych na świat i wrażliwych na impulsy płynące z dynamicznego otoczenia. Wyraża chęć skupienia się na „tu i teraz”. – „Carpe diem” to jedna z moich życiowych dewiz. Żyję tym, co mam w tej chwili i co czeka mnie w najbliższej przyszłości. Warto żyć pełnią życia i cieszyć się z tego, co nas otacza właśnie w tym momencie – komentuje IGO.