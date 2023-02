IGO czyli Igor Walaszek jakiś czas temu oddał nam swój najnowszy album zatytułowany po prostu „IGO”. Jest to dziesiąta płyta w karierze artysty, ale pierwsza solowa.

– Od dawna wiedziałem, że chcę pisać sam to mi się stricte podoba – wyznaje IGO. – ale nie miałem jeszcze odwagi wziąć całego ciężaru tylko i wyłącznie na siebie. Myślę, że ten wiek 30 lat, to jest odpowiedni moment, żeby to właśnie zrobić.