„Kill My Lonely” to niezwykle chwytliwy, skrojony pod radio singiel o samotności z seksownymi syntezatorami i eterycznymi wokalami. Innymi słowy, najbardziej komercyjna piosenka HUTS od czasu „Gold On My Skin”. – Dostaliśmy fragment napisany przez skandynawskich twórców i od razu wiedzieliśmy, co chcemy z tym zrobić, więc w ciągu dnia-dwóch produkcja była gotowa – opowiadają muzycy.