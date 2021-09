Włoska ikona sceny dance, Gigi D’Agostino, wraca z nowym klubowym hymnem, na który czekali imprezowicze na całym świecie. Świętując koniec lata, Gigi D’Agostino połączył siły ze swymi rodakami – duetem Marnik i Lucą Noise’em. Efektem kooperacji jest nowy kultowy utwór “One More Dance”.

“One More Dance” to wyraz miłości do całonocnych tańców, które łączą ludzi. Tańczmy, gdziekolwiek jesteśmy, bez względu na to, czy muzyka gra. Kiedy zachodzi słońce, kiedy słońce wschodzi, gdy pada deszcz i po prostu kiedy i gdzie tylko chcemy. Tańczmy, by cofnąć się w czasie do wspaniałych wspomnień i by stworzyć wiele nowych jeszcze wspanialszych. Taniec jest niczym wehikuł czasu, który potrafi przenieść nas do miejsc, gdzie byliśmy z najbliższymi, gdzie przeżywaliśmy najpiękniejsze chwile.