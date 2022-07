Autorzy wielkiego przeboju „Cake By The Ocean”, czyli DNCE, powracają z nowym singlem „Got Me Good”. To idealna ścieżka dźwiękowa na… letnie zerwanie.

Chwytliwa linia basu oraz gitarowy riff w towarzystwie linijek śpiewanych przez Joe Jonasa zostają w głowie na długo: „Nie mogę być aż tak wściekły / Mam to, co sam dawałem / Co sam robiłem / Cholera, kochanie, ale mnie urządziłaś”.

DNCE rozpoczęli swój najnowszy rozdział kariery wydaniem „Move” na początku tego roku. Grupa pojawiła się z utworem w programie „The Late Late Show” u Jamesa Cordena. „Billboard” oklaskiwał go jako „idealny singiel na imprezę taneczną”, a „People” podsumował go jako „zaraźliwy”. Z kolei na łamach The Honey Pop mogliśmy przeczytać: „Move” to DNCE w najlepszym wydaniu: miks gatunkowy, stare z nowym, a wszystko z wielką dawką zabawy!