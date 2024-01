Jego muzyka zaniosła go z rodzinnego miasta Harlow pod Londynem prosto na międzynarodowe listy przebojów. Z ponad 500 mln odtworzeń i ponad 2 mln stałych słuchaczy na Spotify koncie oraz najnowszej współpracy z DJ-em i producentem Tobym Romeo („Alive”), Declan J Donovan znalazł się na Top 30 niemieckiej listy przebojów. Teraz artysta powraca z nowym singlem „Hungry Heart”! Jak wyjaśnia piosenkarz: „«Hungry Heart» to piosenka o byciu pochłoniętym codziennymi problemami i pragnieniu, aby w twoim życiu pojawiło się trochę ekscytacji. W tym przypadku jest to marzenie o dziewczynie, która przychodzi i po prostu zwala cię z nóg”. Utwór został napisany przez duet producencki DECCO, który pracował wcześniej m.in. nad hitami Dua Lipy, Felixa Jaehna czy Milky Chance.