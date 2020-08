Bastille prezentują nowy utwór “WHAT YOU GONNA DO???” feat. Graham Coxon

Nowy elektryzujący utwór Bastille może wydawać się niespodziewanym wydaniem ale jak mówi frontman zespołu Dan Smith: „skończyliśmy piosenkę i czuliśmy, że jest pilna, nie chcieliśmy czekać z jej wydaniem”.

“WHAT YOU GONNA DO???” pojawia się tuż po tym jak opadł kurz po premierze trzeciego albumu zespołu ‘Doom Days’ – ostatniej odsłony trylogii, która obejmuje osiem lat kariery i przyniosła zespołowi platynową sprzedaż, światowy sukces i pozycję jednego z najbardziej streamowanych zespołów na świecie.

Ta następna faza wydaje się nowym początkiem. Chodzi o bycie spontanicznym i rozpoczęciem wszystkiego od nowa – mówi Dan.

Jesteśmy naprawdę podekscytowani nowymi utworami. Myślę, że obecnie tworzymy najlepszą muzykę, jaką kiedykolwiek robiliśmy. Pragniemy podzielić się tym teraz i nie czekać aż cały album będzie skończony.

Singiel wyprodukowany przez Dana i Marka Crew’a, zaskoczy każdego kto myśli, że wie czego spodziewać się po zespole – w utworze gościnnie udziela wokalu i gra na gitarze Graham Coxon.

Do utworu powstał niezwykły animowany teledysk przy współpracy z Rezzą.

WHAT YOU GONNA DO??? to pierwszy zwiastun zupełnie nowego rozdziału w karierze zespołu. To początek ekscytującej i zaskakującej nowej ery!