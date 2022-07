Kontynuując swoją podróż jako jedna z najbardziej ekscytujących gwiazd punk-popu, jakie pojawiły się w ostatnim czasie, fińska sensacja ALMA wypuszcza dziś pierwszy singiel „Everything Beautiful” ze swojego drugiego projektu. Nagrany w Sztokholmie ze współproducentami wykonawczymi Elvirą Anderfjärd i Maxem Martinem „Everything Beautiful” to celebracja życia w obliczu globalnych kryzysów i osobistych zmagań.

Wracając z niezwykłą linią basu i jej oszałamiającymi syntezatorami, nowy singiel ALMY to także chwila błogości, potężny letni hymn i najlepszy soundtrack do oblania miasta czerwoną farbą: „Wszystko piękne umiera – to mój sposób na powiedzenie, że mi zależy i jestem tutaj, aby się uczyć, ale czasami chcę po prostu zamknąć oczy i być naiwną i głupią. Bo takie jest życie”, mówi ALMA. ALMA nie boi się stawiać czoła własnym zmaganiom, błędom i wpadkom. Rezultatem dogłębnej konfrontacji z przeszłością jest jej najnowszy zestaw nagrań polegający na przekształceniu osobistych niepowodzeń w piosenki, które potrafią celebrować życie takim, jakim jest. „Wszystkie są lekkie i szczęśliwie, ale jednocześnie smutne”, mówi autorka piosenek znana ze swoich dzikich i punkowych występów na żywo. „«Everything Beautiful» to idealne wprowadzenie do tej nowej ery. Pomimo tego, że jest głęboki i kryje w sobie podstawowe przesłanie, wciąż jest to jeden z łatwiejszych utworów na albumie. To świetny sposób, aby powiedzieć: sporo myślałam, przeglądałam zdjęcia i wracam do moich nastoletnich lat. «Everything Beautiful» jest w zasadzie okładką książki… po prostu chcesz wiedzieć, co jest w środku”.