Artystka prezentuje filmowy teledysk do utworu „Ja Ci wszystko dam”. Rozpoczyna się także ważny okres dla Agnieszki Chylińskiej – 30-lecie Jej twórczości i wielka Trasa Koncertowa „Kiedyś do Ciebie wrócę”, która już w połowie została wyprzedana.

Po 4 przebojach z ostatniego albumu: „Jest nas więcej”, „Kiedyś do Ciebie wrócę”, „Drań” oraz „Kochaj ją”, Agnieszka Chylińska przedstawia ostatni, piąty singiel – „Ja Ci wszystko dam”. Zamyka tym samym rozdział platynowego „Never Ending Sorry”, który przyniósł artystce ogromny suckes. Poczwórna platyna na singlu „Kiedyś do Ciebie wrócę”, złoty „Drań”, ponad 50 milionów wyświetleń teledysków z płyty oraz wyprzedane trasy w Polsce, Europie, Kanadzie i USA – to wszystko udało się jej osiągnąć na przestrzeni ostatniego roku.