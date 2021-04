Songwriterka, producentka i wokalistka zauroczyła nas swoim głosem w styczniu, kiedy to światło dzienne ujrzał utwór “Uda się”. Uczestniczka 8. edycji programu The Voice of Poland w swoich kompozycjach zgrabnie łączy vintage inspiracje oraz nowoczesną popową formę. Artystka jednak nie ogranicza się do jednego gatunku muzyki – świetnie sprawdza się w produkcjach soulowych, funkowych czy tych z nurtu r’n’b.

Jej najnowsza, pozostawiona w klimacie vintage popu piosenka “Nie na zawsze” opowiada o obawie przed niedoświadczoną jeszcze stratą, która jednak jest nieunikniona. Wokalistka zadaje też w niej pytania o trwałość wszystkiego, czego w życiu doświadczamy. Utwór zawiera także naiwną próbę przewidzenia zdarzeń tak, aby uniknąć bólu.