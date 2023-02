Rok 2023 to bez wątpienia początek nowej ery dla jednej z najbardziej utytułowanych brytyjskich artystek XXI wieku. Już dzisiaj, 27 stycznia Rita Ora wydaje nowy singiel: „You only love me”. Za produkcję odpowiedzialny jest Lewis Thompson. Inspiracją do piosenki były osobiste doświadczenia artystki, typowe na początku każdej romantycznej relacji: poczucie lęku przed czymś nowym w konfrontacji ze swoimi potrzebami. Pełną pasji i miłości kompozycję otwiera nagranie głosowe znanego reżysera Taika Waititi. “You only love me” to zaraźliwy, optymistyczny popowy hymn gwarantujący fanom prawdziwy soundtrack do ich własnych historii miłosnych, który będzie im towarzyszył w życiu na nadchodzące miesiące!

Rita mówi: „Nie tylko w „You Only Love Me” ale i na całym nowym albumie chciałam uchwycić ten moment, gdy otworzyłam się na miłość i rozpoczęłam nowy etap w życiu. Odpuszczanie i żegnanie przeszłości to osobisty, długi proces, ale niezbędny by zrobić miejsce na nowe. Miałam potrzebę, by za pomocą muzyki, udokumentować tę niełatwą podróż. Droga nie była prosta, ale jestem po tym wszystkim o wiele silniejsza i mam w sobie pokłady miłości, o które się nie podejrzewałam.”