Aktorzy Lubuskiego Teatru mają okazję występować w szczególnych okolicznościach. Zazwyczaj wakacje były dla nich przerwą w pracy i odpoczynkiem przed następnym sezonem artystycznym. Teraz się to zmieniło – grają spektakle w wakacyjne weekendy, w dodatku na plenerowych scenach. Obecnie gości ich ośrodek wypoczynkowy w Dąbiu.

Jak można podsumować pierwsze dwa tygodnie Lubuskiego Lata Teatralnego? Swoimi wnioskami podzielił się dyrektor Lubuskiego Teatru, Robert Czechowski.

Na czterech dotychczasowych spektaklach były tłumy dostawialiśmy krzesła i to nas bardzo cieszy. Przyjeżdżali ludzie, nasi przyjaciele z Poznania, z Wrocławia, liczna grupa z Bolesławca plus oczywiście ludzie z Zielonej Góry. Czuje się, że to był strzał w dziesiątkę, że nie tylko zielonogórzanie czekali od lat (w takim czasie można by to zagęścić od tych miesięcy niegrania) na teatr, krótko mówiąc. Ludzie chcą już po prostu normalności i my im tę normalność dajemy.