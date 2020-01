Zobacz info

Święta to wyjątkowy czas. To moment kiedy wszystko zatrzymuje się w miejscu a my mamy więcej niż jedną chwilę na cudowne spotkania z najbliższymi. Święta to również niezapomniane chwile wspólnego kolędowania, którego nie powinno zabraknąć zwłaszcza w rodzinach naszych uzdolnionych muzycznie uczniów :). Szkoła Muzyczna YAMAHA to jedna wielka rodzina. Chcielibyśmy zaprosić do wspólnego śpiewu oraz radosnych, świątecznych chwil spędzonych razem z nami. Rozpoczynamy zatem zapisy na Rodzinne Kolędo...