Wydawnictwo zapowiadały trzy single: „Błysk”, „Choć czuły gest tu radości niesie mniej, to krzywda nie rozlewa łez” i „Prąd” z pełnymi symboliki teledyskami, które współtworzył sam artysta jako reżyser i scenarzysta.

Piotr na swojej drugiej płycie zabiera nas w podróż, dzięki której odkrywamy co się u niego działo przez ostatnich kilka lat, kiedy to niespodziewanie zniknął ze sceny. Każdy z utworów w subtelny sposób opisuje doświadczenia z tego okresu. Artysta, z pomocą zaproszonych do pisania gości – Pauliny Przybysz, Justyny Święs, Bisza i Rasa – opowiada o człowieku, tytułowym wariacie, który mimo przeciwności losu ma odwagę czerpać z życia pełnymi garściami.

Kompozycje powstały w wyniku wspólnej pracy Piotra i znakomitych muzyków: Krzysztofa Kawałko, Marcina Ułanowskiego, Staszka Wróbla i Pawła Zalewskiego. Producentami albumu są Piotr „Emade” Waglewski i Jan Biedziak.

Jak napisała Julia Właszczuk na łamach magazynu „Vogue”: „Wariat” to eklektyczna mieszanka gatunków, estetyk i historii, które złożyły się na powrót artysty. To owoc eksperymentów i przekraczanie granic.

Piotr Zioła zadebiutował w 2016 r. albumem „Revolving Door”, który został nagrodzony Fryderykiem, a pochodzący z niego singiel „Safari” uzyskał status Platynowej Płyty. Artysta brał udział w wielu projektach, usłyszeć go można m.in. na kompilacji „Albo inaczej”; współpracował z artystami z rozmaitych muzycznych światów, m.in. z Rysami, Flirtini, Miuoshem, Wojtkiem Mazolewskim czy The Dumplings. Występował również na największych polskich festiwalach: Open’er Festival, Kraków Live Festival, Męskie Granie, Fest Festival.