Biblioteka Norwida podsumowała modernizacje i inwestycje, które były realizowane w minionym roku. Dzięki dofinansowaniom z Ministerstwa Kultury i urzędu marszałkowskiego zostały wyremontowane pomieszczenia biblioteki. Powiększyły się także zbiory dostępne dla czytelników.

Największym projektem był trzeci etap modernizacji magazynów na czwartym i piątym piętrze. Zakupiono do nich nowe regały.

Udało się zakupić 15 modułów regałów na książki na czwarte piętro i 13 modułów regałów na czasopisma na piąte piętro. Łącznie jest to ponad 300 pojedynczych regałów. Drugim elementem projektu była wymiana dźwigów towarowych do transportu książek. Udało się to rozpocząć i wymienić dwa najważniejsze dźwigi.