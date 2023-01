Fiński pionier love metalu, Ville Valo (VV), lider i wokalista zespołu HIM, prezentuje swój debiutancki solowy album „Neon Noir”. Wkrótce artysta pojawi się na koncertach w Polsce.



Ville Valo komentuje premierę: – Mocno wierzę, że „Neon Noir” posypie trochę brokatu na ten mroczny, współczesny świat. To 12 lekcji o lekkomyślnej rozpuście, ale bez rozlewu krwi.

W historii alternatywnego rocka XXI wieku niewielu było artystów pokroju Ville Valo. W końcu zespół HIM, którego był frontmanem, to jedna z najbardziej kultowych grup muzycznych przełomu wieków. Ich muzyka, przez jednych gorliwie czczona, przez innych znienawidzona, bez wątpienia wyryła w historii muzyki rockowej ślad, którego nie da się zatrzeć. – Mieliśmy po prostu nadzieję, że tymczasowo przekierujemy przepływ hard rockowej krwi, od dolnych rejonów w kierunku serca – wspomina Ville Valo, siła napędowa HIM. Biorąc pod uwagę siłę symbolu Heartagram, ta sztuka muzykom z pewnością się udała.

Pierwsze omeny powrotu artysty pojawiły się w 2022 w postaci trzech singli, które dały przedsmak większej całości. „Loveletting”, „Echolocate Your Love” i wreszcie „The Foreverlost” okazały się nowymi nićmi w tkaninie zaprojektowanej przez Ville. „Neon Noir” to nie tylko album – to także ponowne narodzenie uznanego artysty, który prezentuje kompletne, w pełni swoje dzieło.

– HIM był jak „Hobbit” dla mojego „Władcy Pierścieni”, a ja wciąż jestem zaszczycony, że spełniam swoje dziecięce marzenie bycia ostatnim wampirem z pulsem, który stoi na zgliszczach rock and rolla – podsumowuje VV.