Najnowszy album Toma Jonesa – „Surrounded By Time” – od piątku 23 kwietnia dostępny jest w serwisach cyfrowych, a wydanie na CD trafi do sprzedaży 7 maja.

Album Toma Jonesa „Surrounded By Time” – wyprodukowany przez Ethana Johnsa i Marka Woodwarda – wyznacza nowe terytorium dźwiękowych krajobrazów, wyjątkowej muzykalności i wokalnego przekazu. Artysta prezentuje różnorodny zestaw piosenek o osobistym znaczeniu. „Surrounded By Time” to niezwykle ważny krok w długiej, pełnej niespodzianek i niezaprzeczalnie imponującej karierze Toma Jonesa.

Tom Jones w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat nieustannie próbował nowych rzeczy, nie tracąc jednocześnie z oczu tego, co najważniejsze – muzyki.