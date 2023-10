To pierwszy album studyjny z nowym materiałem od 2005 roku. W opinii wielu dziennikarzy – najlepszy od czterech dekad!

Album „Hackney Diamonds” zawiera 12 utworów i powstał w wielu lokalizacjach na całym świecie, w tym Henson Recording Studios w Los Angeles, Metropolis Studios w Londynie, Sanctuary Studios w Nassau na Bahamach, Electric Lady Studios w Nowym Jorku oraz The Hit Factory/Germano Studios w Nowym Jorku.

Nieodżałowany perkusista Charlie Watts pojawia się w dwóch utworach – „Mess It Up” oraz „Live By The Sword”. Na tym drugim kawałku słychać też dawnego basistę Stonesów, Billa Wymana. „Sweet Sounds of Heaven” to gościnne występy Lady Gagi oraz Steviego Wondera. W „Get Close i „Live By The Sword” usłyszymy Eltona Johna na pianinie, natomiast w „Bite My Head Off” na basie gra Paul McCartney.